Terza giornata Basket Eurolega 2024 2025 | Milano e Bologna battute

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lasi rivela nefasta per le due italiane impegnate nella massima competizione continentale.incassa la seconda sconfitta in tre gare per mano dell’Olympiacos(89-68), mentreva ko per lavolta consecutiva in casa contro lo Zalgiris(71-68).: OLYMPIACOS-89-68 Seconda trasferta di fila indigesta per, battuta anche in Grecia dopo Montecarlo. Gli ellenici partono forte con un secco 7-0, al quale gli ospiti rispondono con un parziale che vale il 16-15. È solo un’illusione perché viene fuori la maggior classe dell’Olympiacos, in particolare con Vezenkov, autore di 22 punti. La squadra di Messina riesce a risalire fino a -5, ma poi i biancorossi dilagono e chiudono con largo anticipo il match.