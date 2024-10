Ilrestodelcarlino.it - Tari e indennità, piovono grane per Pirani

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Una situazione di stallo, quella politica, in cui si trova il Comune di Osimo, con la spaccatura in maggioranza, che non permette lo svolgimento dei lavori in Consiglio comunale e che in un certo senso paralizza la stessa attività amministrativa. Ne risentono gli osimani che attendono che delibere e stanziamenti a bilancio vengano approvate e messe su carta in aula. Il prossimo Consiglio non è ancora stato convocato, probabilmente si aspetterà la sentenza del 7 novembre che comunque non cambierà l’assetto politico. Si teme che, ancora, non venga raggiunto il numero legale o che, in caso positivo, la maggioranza resti disunita al voto. In questo scenario, tra accordi pre ballottaggio che pare siano stati disattesi, lavori in attesa di partire e futuro sempre più incerto, si parla anche didei politici osimani, da poco più di cento giorno al governo cittadino.