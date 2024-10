Biccy.it - Sonia Bruganelli “ha pianto sulle mie spalle, paura di uscire”: la rivelazione di un altro concorrente

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sabato sera la quarta puntata di Ballando con le Stelle si aprirà con lo spareggio frae Alan Friedman che sono entrambi a rischio eliminazione. Chi uscirà? I due diretti interessati in questi giorni stanno facendo il tour promozionale e li abbiamo visti a La Volta Buona, La Vita in Diretta e Domenica In. Il giornalista, proprio nel salotto di Mara Venier, ha fatto uno sketch per cercare di portare i voti a suo favore e lo ha fatto anche da Serena Bortone durante la trasmissione Cinque in Condotta in onda su Rai Radio2. Ai microfoni dell’ex conduttrice di Rai1, Alan Friedman ha così parlato di: “Tanti dicono che è antipatica, io invece la trovo molto gentile, l’altra sera piangevamie, ma l’ho rassicurata che sarò io a perdere perché lei è molto più popolare e ha molti più follower di me“.