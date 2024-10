Six Kings Slam, Sinner annienta Medvedev: ora la semifinale con Djokovic (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Jannik Sinner approda alla semifinale del Six Kings Slam, il torneo esibizione dal ricchissimo montepremi che ha preso il via a Riad. L’azzurro numero uno al mondo ha battuto il russo Daniil Medvedev col punteggio di 6-0, 6-3. Domani 17 ottobre affronterà Novak Djokovic, che come Rafa Nadal inizia il suo torneo dalla semifinale. Il maiorchino se la dovrà vedere col connazionale Carlos Alcaraz, che nel primo match ha battuto Holger Rune (6-4, 6-2). Jannik Sinner e Daniil Medvedev (Getty Images).Chi vince il Six Kings Slam si porta a casa sei milioni di euro Per la sola partecipazione, i sei protagonisti del Six Kings Slam hanno incassato un milione e mezzo di euro. Chi vince ne intasca addirittura sei: la somma che un tennista si porterebbe a casa trionfando a Wimbledon e Roland Garros in fila. Il pubblico della Kingdom Arena di Riad (Getty Images). Lettera43.it - Six Kings Slam, Sinner annienta Medvedev: ora la semifinale con Djokovic Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Jannikapproda alladel Six, il torneo esibizione dal ricchissimo montepremi che ha preso il via a Riad. L’azzurro numero uno al mondo ha battuto il russo Daniilcol punteggio di 6-0, 6-3. Domani 17 ottobre affronterà Novak, che come Rafa Nadal inizia il suo torneo dalla. Il maiorchino se la dovrà vedere col connazionale Carlos Alcaraz, che nel primo match ha battuto Holger Rune (6-4, 6-2). Jannike Daniil(Getty Images).Chi vince il Sixsi porta a casa sei milioni di euro Per la sola partecipazione, i sei protagonisti del Sixhanno incassato un milione e mezzo di euro. Chi vince ne intasca addirittura sei: la somma che un tennista si porterebbe a casa trionfando a Wimbledon e Roland Garros in fila. Il pubblico della Kingdom Arena di Riad (Getty Images).

