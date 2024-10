Sinner-Medvedev oggi, Six Kings Slam 2024: orario, programma, tv, streaming (Di mercoledì 16 ottobre 2024) A Riad, in Arabia Saudita, scatterà mercoledì 16 ottobre il Six Kings Slam 2024 di tennis: ad aprire il torneo d’esibizione sarà la sfida tra Jannik Sinner ed il russo Daniil Medvedev, che andrà a definire lo sfidante in semifinale del serbo Novak Djokovic. Il primo match dei quarti di finale inizierà alle ore 18.30 italiane: nei confronti diretti sul circuito maggiore Jannik Sinner ed il russo Daniil Medvedev sono in parità sul 7-7, ma trattandosi di un match di un torneo d’esibizione non valido per l’ATP Tour, il confronto odierno non finirà tra i precedenti ufficiali. Dopo il match tra Sinner e Medvedev, comunque non prima delle ore 20.00 italiane, si giocherà la sfida valida per la parte bassa del tabellone, tra lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il danese Holger Rune, che andrà a definire lo sfidante nel penultimo atto dell’iberico Rafael Nadal. Guarda il Six Kings Slam su DAZN. Oasport.it - Sinner-Medvedev oggi, Six Kings Slam 2024: orario, programma, tv, streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) A Riad, in Arabia Saudita, scatterà mercoledì 16 ottobre il Sixdi tennis: ad aprire il torneo d’esibizione sarà la sfida tra Janniked il russo Daniil, che andrà a definire lo sfidante in semifinale del serbo Novak Djokovic. Il primo match dei quarti di finale inizierà alle ore 18.30 italiane: nei confronti diretti sul circuito maggiore Janniked il russo Daniilsono in parità sul 7-7, ma trattandosi di un match di un torneo d’esibizione non valido per l’ATP Tour, il confronto odierno non finirà tra i precedenti ufficiali. Dopo il match tra, comunque non prima delle ore 20.00 italiane, si giocherà la sfida valida per la parte bassa del tabellone, tra lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il danese Holger Rune, che andrà a definire lo sfidante nel penultimo atto dell’iberico Rafael Nadal. Guarda il Sixsu DAZN.

