Gamerbrain.net - Silent Hill 2 Remake: Guida a tutti i finali e come ottenerli

Leggi tutta la notizia su Gamerbrain.net

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Neldel classico survival horror, ritornano i seioriginali, arricchiti da due nuovi: Bliss e Stillness. La modalità New Game Plus è necessaria per accedere a molti di questi, che si basano sulle tue scelte durante il gioco. Ecco unadettagliata per sbloccarli. Il sistema dinel gioco si basa su un sistema di punti nascosti che tiene conto delle tue azioni. Anche se segui questa, le tue scelte potrebbero influenzare il risultato, quindi fai attenzione ainteragisci con l’ambiente e i personaggi.sbloccare il finale Leave Il finale Leave è considerato il “buon” finale, che suggerisce una possibile speranza per James. Azioni principali per sbloccare Leave: Guarisci subito dopo ogni danno. Questo dimostra che James ha ancora voglia di vivere.