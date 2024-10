Shock nel Salento. Muore studentessa di 15 anni, dolore straziante di parenti e amici (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo quelli registrati nelle ore e nei giorni scorsi, ancora Shock nel Salento per un episodio che ha lasciato nello sgomento più totale un’intera comunità. Una studentessa di 15 anni, di nome Eva, infatti, è morta a causa di un sovradosaggio accidentale di farmaci, gettando nel dolore e nello sconcerto la comunità del Liceo Classico Palmieri di Lecce. Eva era una ragazza solare e piena di vita, con una grande gioia di vivere e una famiglia benestante alle spalle. La madre, straziata dal dolore, ha spiegato che la figlia, stressata dallo studio e con il ciclo mestruale, avrebbe assunto una quantità eccessiva di paracetamolo e colchicina, scambiando quest’ultima per melatonina. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo quelli registrati nelle ore e nei giorni scorsi, ancoranelper un episodio che ha lasciato nello sgomento più totale un’intera comunità. Unadi 15, di nome Eva, infatti, è morta a causa di un sovradosaggio accidentale di farmaci, gettando nele nello sconcerto la comunità del Liceo Classico Palmieri di Lecce. Eva era una ragazza solare e piena di vita, con una grande gioia di vivere e una famiglia benestante alle spalle. La madre, straziata dal, ha spiegato che la figlia, stressata dallo studio e con il ciclo mestruale, avrebbe assunto una quantità eccessiva di paracetamolo e colchicina, scambiando quest’ultima per melatonina.

