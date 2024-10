Ruba la cassaforte della palestra, ma prima si allena con gli attrezzi (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Una scena surreale o forse degna di un film quella registrata dalle telecamere di sorveglianza di una palestra di Montefiascone. Nella notte tra lunedì 14 e martedì 15 ottobre, un ladro è entrato nell'edificio per mettere a segno un colpo ma prima si è concesso un po' di allenamento. Il fatto è Viterbotoday.it - Ruba la cassaforte della palestra, ma prima si allena con gli attrezzi Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Una scena surreale o forse degna di un film quella registrata dalle telecamere di sorveglianza di unadi Montefiascone. Nella notte tra lunedì 14 e martedì 15 ottobre, un ladro è entrato nell'edificio per mettere a segno un colpo ma prima si è concesso un po' dimento. Il fatto è

