Roma si tuffa nella Fontana del Tritone | interviene la Polizia

16 ottobre 2024- Una pattuglia dellaLocale è intervenuta in piazza Barberini, poco prima delle 13, per fermare un uomo che, seminudo, è entrato all'interno delladel. Gli agenti del I Gruppo Centro Storico, lo hanno fatto uscire e accompagnato presso gli uffici di via della Greca per gli accertamenti di rito sulla regolarità della sua posizione sul territorio nazionale. Nei confronti dell'uomo, 28 anni di nazionalità somala, oltre alla sanzione, applicata anche la misura dell'ordine di allontanamento (c.d. Daspo Urbano) secondo quanto previsto dal regolamento diurbana.