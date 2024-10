Rifiuti, plastica non necessaria in quasi metà alimentari supermercati (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un'analisi unica nel suo genere di 1.500 supermercati alimentari rivela la morsa che gli imballaggi in plastica hanno sugli acquisti di cibo e bevande. La ricerca Material Change Index, commissionata da DS Smith e condotta da Retail Economics, ha identificato che quasi la metà (46%) degli articoli di cibo e bevande presenti nei Rifiuti, plastica non necessaria in quasi metà alimentari supermercati L'Identità. Lidentita.it - Rifiuti, plastica non necessaria in quasi metà alimentari supermercati Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un'analisi unica nel suo genere di 1.500rivela la morsa che gli imballaggi inhanno sugli acquisti di cibo e bevande. La ricerca Material Change Index, commissionata da DS Smith e condotta da Retail Economics, ha identificato chela(46%) degli articoli di cibo e bevande presenti neinoninL'Identità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rifiuti - plastica non necessaria in quasi metà alimentari supermercati - 500 supermercati alimentari rivela la morsa che gli imballaggi in plastica hanno sugli acquisti di cibo e bevande. La ricerca Material Change Index, commissionata da DS Smith e condotta da Retail Economics, ha identificato che quasi la metà (46%) degli articoli di cibo e bevande presenti nei […]. (Adnkronos) – Un'analisi unica nel suo genere di 1. (Periodicodaily.com)

Rifiuti - plastica non necessaria in quasi metà alimentari supermercati - Il Regno Unito è il Paese che fa più affidamento sugli imballaggi in plastica, con il 70% di tutti gli articoli alimentari e bevande sugli scaffali britannici che contengono plastica, davanti a Spagna (67%), Polonia (62%) e Francia (59%). Secondo i risultati della ricerca condotta tra produttori e distributori di beni alimentari, quasi tutti gli intervistati (98%) si sono attivati per ridurre ... (Iltempo.it)

Rifiuti - plastica non necessaria in quasi metà alimentari supermercati - I produttori e i rivenditori di alimenti temono che i cambiamenti negli imballaggi li renderebbero non competitivi. Secondo i risultati della ricerca condotta tra produttori e distributori di beni alimentari, quasi tutti gli intervistati (98%) si sono attivati per ridurre gli imballaggi in plastica. (Liberoquotidiano.it)