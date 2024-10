Lapresse.it - Rai, presidio di lavoratori precari in viale Mazzini: chiedono un giusto contratto

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lavorano in programmi come Report, Porta a Porta, Presa Diretta, Unomattina, Agorà, La vita in diretta, Chi l’ha visto?, veri e propri pilastri dei palinsesti Rai, svolgono attività giornalistica ma non hanno alcuna tutela. Hanno la partita iva oppure sono inquadrati con contratti da programmista. Sono gli atipici della Rai, oltre 200,la riapertura delle trattative per la loro stabilizzazione. In tanti hanno partecipato questa mattina alorganizzato da Unirai sotto la sede di. “Abbiamo voluto mettere questo tema all’attenzione di tutti – ha spiegato il segretario di Unirai Francesco Palese. Oggi comincia un nuovo percorso, una nuova battaglia, che deve essere inclusiva e trasversale. Occorre andare oltre le sigle, le simpatie e le appartenenze, perché questa è la battaglia di tutti. In Rai non possono esistere zone grigie.