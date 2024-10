Ragazzina di 13 anni scomparsa a Firenze, l’appello della madre (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Firenze, 16 ottobre 2024 – Una Ragazzina di 13 anni, Ginevra, è scomparsa da domenica 13 alle 17 in zona Oltrarno a Firenze. È alta circa 1,60 metri e pesa 40 chili, capelli lunghi, bionda, ha un piercing ad anellino al naso. Al momento della scomparsa era vestita color crema, ma è stata vista successivamente per le strade di Firenze con una tuta dell’Adidas. È stata presentata denuncia per la scomparsa ai carabinieri. La madre sta facendo disperatamente appello perché si faccia viva. Chi dovesse riconoscerla contatti immediatamente le forze dell’ordine al 112. Non sarebbe la prima volta che si allontana senza permesso. L'ultima volta è stata vista fuggire a bordo di un monopattino. Carlo Casini Lanazione.it - Ragazzina di 13 anni scomparsa a Firenze, l’appello della madre Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024), 16 ottobre 2024 – Unadi 13, Ginevra, èda domenica 13 alle 17 in zona Oltrarno a. È alta circa 1,60 metri e pesa 40 chili, capelli lunghi, bionda, ha un piercing ad anellino al naso. Al momentoera vestita color crema, ma è stata vista successivamente per le strade dicon una tuta dell’Adidas. È stata presentata denuncia per laai carabinieri. Lasta facendo disperatamente appello perché si faccia viva. Chi dovesse riconoscerla contatti immediatamente le forze dell’ordine al 112. Non sarebbe la prima volta che si allontana senza permesso. L'ultima volta è stata vista fuggire a bordo di un monopattino. Carlo Casini

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ragazzina di 15 anni molestata in strada da un uomo (mentre era a passeggio con la madre) - Non si è fermato neanche davanti alla mamma della vittima. Non si è arreso neanche quando lei ha cercato di allontanarlo. Un uomo di 26 anni, cittadino marocchino, è stato denunciato venerdì sera a Sesto San Giovanni con le accuse di violenza privata e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver... (Monzatoday.it)

La ragazzina di 17 anni costretta ad abortire dalla mamma - L'appuntamento fissato tra qualche settimana in ospedale. La lite nei corridoi di quello stesso ospedale. Poi la tragica verità raccontata davanti ai carabinieri. Una donna di 41 anni è stata indagata dalla procura di Milano per violenza privata e tentata interruzione di gravidanza non... (Milanotoday.it)

Ragazzina messa incinta e poi stuprata dal padre all'ospedale Sant'Anna di Torino : chiesta condanna a dieci anni - Dieci anni di carcere: è la richiesta di pena formulata ieri, giovedì 10 ottobre 2024, dal procuratore aggiunto di Torino Cesare Parodi per il lavapiatti filippino oggi di 38 anni che nel luglio dello scorso anno violentò (immortalato dalle immagini delle telecamere che poi portarono al suo... (Torinotoday.it)