Qui si bruciano LE PEN. Striano & Co. dossieravano la leader francese (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Le spiate di Striano & Co. valicano i confini nazionali. E colpiscono Marine Le Pen durante il ballottaggio con Emmanuel Macron, alle Presidenziali del 2022. In quel verminaio dell'Antimafia, con l'ossessione per i big del centrodestra, il rapporto di Giorgia Meloni e Matteo Salvini con il nome di punta del Rassemblement National spinge il dossieraggio italiano anche a portare al centro dell'attività illecita, ordita nel tempio della legalità , un leader politico straniero. Iltempo.it - Qui si bruciano LE PEN. Striano & Co. dossieravano la leader francese Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Le spiate di; Co. valicano i confini nazionali. E colpiscono Marine Le Pen durante il ballottaggio con Emmanuel Macron, alle Presidenziali del 2022. In quel verminaio dell'Antimafia, con l'ossessione per i big del centrodestra, il rapporto di Giorgia Meloni e Matteo Salvini con il nome di punta del Rassemblement National spinge il dossieraggio italiano anche a portare al centro dell'attività illecita, ordita nel tempio della legalità , unpolitico straniero.

