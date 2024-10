Amica.it - Qual è il profumo più costoso al mondo?

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)’è ilpiùal? Attualmente pare si tratti di Shumukh del marchio The Spirit of Dubai. Ma non è sempre stato così! Ilpiùalcambia, infatti, di anno in anno a seconda dei lanci delle varie Maison de Beauté che fanno a gara per un posto nell’Olimpo dei profumi di lusso. Nel 2006, per esempio, questo record apparteneva a 1 Imperial Majesty di Clive Christian che, emesso in una serie limitata di sole 10 bottiglie, era custodito in flaconi di cristallo Baccarat tempestati di diamanti. Nel 2014, invece, ilpiùaldonna era Opera Prima di Bulgari, custodito all’interno di un’anfora in vetro di Murano e lavorato come fosse un pezzo della collezione Alta Gioielleria della Maison.