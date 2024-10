Bergamonews.it - Puliamo Treviolo fa il pieno di sostenibilità: 220 kg raccolti e 25 partecipanti

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’appuntamento di domenica 13 ottobre ha visto la partecipazione di 25 volontari, tra cui diverse famiglie con bambini, registrando un ottimo risultato: 220 kg di rifiuti. È stato confermato l’interesse e l’impegno dei cittadini per la pulizia del territorio, trasformando la giornata in una sorta di “caccia al tesoro”. I volontari hanno perlustrato fossi e aree verdi adiacenti alle principali arterie stradali di, come Viale Europa, Via Papa Giovanni, Via Boffalora, Via G. Rossa, Via Gandhi, Via Broglio e Via Cerlone, scovando ogni genere di rifiuto. Ancora una volta, l’incivile abitudine di gettare rifiuti dal finestrino si è dimostrata difficile da estirpare, ma grazie alla dedizione dei volontari è stato possibile restituire decoro a queste zone.