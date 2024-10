Prudenza e tutela delle famiglie a basso reddito. La manovra vista da Lombardi (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Continuità, attenzione alle famiglie economicamente più fragili, una maxi dote da oltre tre miliardi sul comparto sanitario e la conferma della riduzione strutturale del cuneo fiscale. Il semaforo verde allo schema di manovra arriva dal Consiglio dei ministri e il ministro Giancarlo Giorgetti rivendica in prima istanza di non aver introdotto nuove tasse. Trenta miliardi è la dote complessiva della finanziaria. L’aspetto più rilevante, considerando il contesto dell’esiguità di risorse e il piano internazionale, è legato “alla salvaguardia dei conti pubblici e alla postura prudenziale in materia fiscale”. Lo dice a Formiche.net il direttore del Luiss Policy Observatory, Domenico Lombardi. Professor Lombardi, partiamo da una misura molto cara agli imprenditori: il taglio del cuneo fiscale. Una sostanziale continuità con la finanziaria precedente. Formiche.net - Prudenza e tutela delle famiglie a basso reddito. La manovra vista da Lombardi Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Continuità, attenzione alleeconomicamente più fragili, una maxi dote da oltre tre miliardi sul comparto sanitario e la conferma della riduzione strutturale del cuneo fiscale. Il semaforo verde allo schema diarriva dal Consiglio dei ministri e il ministro Giancarlo Giorgetti rivendica in prima istanza di non aver introdotto nuove tasse. Trenta miliardi è la dote complessiva della finanziaria. L’aspetto più rilevante, considerando il contesto dell’esiguità di risorse e il piano internazionale, è legato “alla salvaguardia dei conti pubblici e alla postura prudenziale in materia fiscale”. Lo dice a Formiche.net il direttore del Luiss Policy Observatory, Domenico. Professor, partiamo da una misura molto cara agli imprenditori: il taglio del cuneo fiscale. Una sostanziale continuità con la finanziaria precedente.

