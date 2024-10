Gaeta.it - Premio Borsellino: L’Abruzzo Celebra il Coraggio dei Giudici contro la Mafia

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In un contesto in cui lezioni della giustizia e della legalità assumono un ruolo cruciale, ilemerge come un evento significativo per onorare la memoria e il sacrificio di coloro che si sono opposti con fermezza alla. La Regione Abruzzo ha deciso di istituzionalizzare questoin una conferenza stampa tenutasi all’Aquila, sottolineando l’importanza di mantenere vive le testimonianze di grandi figure come Giovanni Falcone e Paolo. Questi due magistrati, considerati tra i principali supereroi della lottala criminalità organizzata, hanno segnato un punto di svolta nella storia italiana.