Praga stop ai tour notturni dei pub nella città della birra | Non vogliamo il turista che si ubriaca ma quello colto e ricco

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Niente più “da bere”. La capitaleRepubblica Ceca è pronta a dire basta aiorganizzati dei pub fino a tarda notte. La volontà dell’amministrazione locale è favorire l’arrivo di un «piùrispetto a uno che viene per un breve periodo solo perrsi», ha spiegato il vicesindaco Jiri Pospisil. Ma la misura potrebbe avere un enorme impatto – a livello numerico – sulle visite, anche perché negli ultimi anniera diventata meta rinomatissima per gli addii al nubilato e celibato. La decisione del sindaco Con il boom delle compagnie aeree low cost era tutto diventato più facile. La night life ceca, e il costo decisamente contenuto delle bevande alcoliche rispetto al resto dell’Europa, ha resouna vera e propria calamita per i gruppi di amici che cercano semplice divertimento.