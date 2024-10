Piero Fassino e la foto sbagliata del Ghetto di Roma

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il 16 ottobre 2024, il deputato del Partito Democraticopubblica un tweet per ricordare l’orrore compiuto dai nazisti neldi: «16ottobre1943. I nazisti invadono ildi, arrestano 1259 ebrei e ne deportano 1007 nel campo di sterminio di Auschwitz. Tornarono vivi in 16. Ricordarlo oggi è tanto più importante di fronte al riemergere di antisemitismo e di odio antiebraico». Nella pubblicazione,commette un errore contestabile. La: è Varsavia Lanon raffigura affatto ildi. Si tratta di unascattata nel maggio 1943 a Varsavia. Lo scatto è presente nel sito Theholocaustexplained.org sugli atti avvenuti in Polonia, dove leggiamo la seguente descrizione: «This photograph was taken as part of the Stroop Report in May 1943.