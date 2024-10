Non si presenta al funerale dell’amico: i familiari scoprono che è morto in casa dopo aver sbattuto la testa (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La triste vicenda è successa a Villongo in provincia di Bergamo. I familiari di Guido Grena si erano allarmati non avendolo visto al funerale del suo caro amico Angelo Zerbini. dopo essersi recati a casa, hanno scoperto che il 65enne era morto a causa di un trauma cranico causato da un incidente domestico. Fanpage.it - Non si presenta al funerale dell’amico: i familiari scoprono che è morto in casa dopo aver sbattuto la testa Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La triste vicenda è successa a Villongo in provincia di Bergamo. Idi Guido Grena si erano allarmati non avendolo visto aldel suo caro amico Angelo Zerbini.essersi recati a, hanno scoperto che il 65enne eraa causa di un trauma cranico causato da un incidente domestico.

