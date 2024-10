Gaeta.it - Neonati: tragedia a Bocchigliero, muore bambino di pochi giorni in seguito a difficoltà respiratorie

Un tragico evento ha sconvolto la comunità di, un comune situato nella Sila Grande, dove un neonato diè deceduto per cause attualmente al vaglio delle autorità. Il piccolo, richiamando l'attenzione per le sue, è stato portato all'ospedale, ma purtroppo non è sopravvissuto. Questo episodio ha portato alla nascita di indagini da parte della Polizia, suscitando grande commozione tra i residenti locali. Il dramma in culla: ledel neonato Laha avuto inizio quando i genitori del neonato si sono accorti che il loromostrava segni direspiratoria mentre si trovava nella sua culla. L'episodio è avvenuto nella loro abitazione ae ha sollevato un immediato allarme tra i familiari.