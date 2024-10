Nella roccaforte di Hezbollah tra raid aerei e chiamate al "martirio" di Hezbollah (Di mercoledì 16 ottobre 2024) A Nabatieh è scontro aperto tra Hezbollah e le forze di Israele. La città è bersaglio dei caccia di Tel Aviv e i miliziani sciiti usano i funerali come occasioni per la chiamata al "martirio. Domani in edicola il reportage completo Ilgiornale.it - Nella roccaforte di Hezbollah tra raid aerei e chiamate al "martirio" di Hezbollah Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) A Nabatieh è scontro aperto trae le forze di Israele. La città è bersaglio dei caccia di Tel Aviv e i miliziani sciiti usano i funerali come occasioni per la chiamata al ". Domani in edicola il reportage completo

Missili in soffitta e tunnel nella roccia - l’arsenale di Hezbollah – Ascolta - A svelare grazie all'intelligence questa strategia è stato il portavoce militare Daniel Hagari spiegando come Hezbollah, negli ultimi 20 anni, abbia nascosto le […]. Le Forze di Difesa Israeliane hanno recentemente diffuso immagini chiare che mostrano come il gruppo terroristico sciita Hezbollah, armato e sponsorizzato dall'Iran, immagazzina e nasconde armi all'interno delle abitazioni civili in ... (Sbircialanotizia.it)

Idf - raid mirato nella roccaforte Hezbollah a Beirut - L'Idf annuncia che sta attualmente conducendo "un raid mirato" nell'area di Dahiyeh, la roccaforte di Hezbollah nel sud di Beirut. Un funzionario della sicurezza libanese afferma che Israele ha colpito vicino all'aeroporto di Beirut. (Quotidiano.net)

Israele attacca moschea a Gaza : 21 morti. Nella notte bombe su Beirut : “raid mirati su depositi di armi hezbollah” - Le Forze di difesa israeliane hanno lanciato una nuova operazione di terra contro Jabaliya, nel nord della Striscia di Gaza, tra informazioni di intelligence secondo cui Hamas starebbe cercando di raggrupparsi nell'area. Secondo l'agenzia di protezione civile di Gaza, 21 persone sono morte in un attacco israeliano contro una moschea, che – secondo l’esercito israeliano – Hamas stava ... (Quotidiano.net)