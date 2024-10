Nasce “Energie Modenesi”, la prima comunità energetica cittadina (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Si è costituita ieri, martedì 15 ottobre la prima comunità energetica nata nel Comune di Modena. “Energie Modenesi” il nome di questa cooperativa, guidata da ASQ Modena, imprese del sistema CNA, e da altre otto imprese socie fondatrici: Modelleria Arcadia, Mollificio Modenese, Pirazzini Srl Modenatoday.it - Nasce “Energie Modenesi”, la prima comunità energetica cittadina Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Si è costituita ieri, martedì 15 ottobre lanata nel Comune di Modena. “” il nome di questa cooperativa, guidata da ASQ Modena, imprese del sistema CNA, e da altre otto imprese socie fondatrici: Modelleria Arcadia, Mollificio Modenese, Pirazzini Srl

