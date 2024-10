Multato lo striscione "Stop bombing Gaza". Il caso arriva in parlamento (Di mercoledì 16 ottobre 2024) AGI - "Sull'episodio avvenuto nei giorni scorsi al mercato di Desio, in provincia di Monza e Brianza, dove un apicoltore che aveva esposto sul suo banchetto del miele uno striscione con scritto sopra 'Stop bombing Gaza, Stop genocide', al rifiuto di togliere lo striscione è stato Multato per 430 euro dai carabinieri per 'propaganda politica non autorizzata', chiediamo ai ministri Piantedosi e Crosetto chiarezza". Lo chiede Nicola Fratoianni deputato di Avs con un'interrogazione parlamentare al governo. "L'iniziativa dei carabinieri di Desio appare lesiva - si legge nell'interrogazione - della libertà di espressione dal momento che un appello a cessare il fuoco, esposto in modo assolutamente pacifico, non può essere assimilato a 'propaganda politica non autorizzata' e un messaggio da censurare e rimuovere. Agi.it - Multato lo striscione "Stop bombing Gaza". Il caso arriva in parlamento Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) AGI - "Sull'episodio avvenuto nei giorni scorsi al mercato di Desio, in provincia di Monza e Brianza, dove un apicoltore che aveva esposto sul suo banchetto del miele unocon scritto sopra 'genocide', al rifiuto di togliere loè statoper 430 euro dai carabinieri per 'propaganda politica non autorizzata', chiediamo ai ministri Piantedosi e Crosetto chiarezza". Lo chiede Nicola Fratoianni deputato di Avs con un'interrogazione parlamentare al governo. "L'iniziativa dei carabinieri di Desio appare lesiva - si legge nell'interrogazione - della libertà di espressione dal momento che un appello a cessare il fuoco, esposto in modo assolutamente pacifico, non può essere assimilato a 'propaganda politica non autorizzata' e un messaggio da censurare e rimuovere.

