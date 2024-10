Unlimitednews.it - Mulé e Ronzulli celebrano la “modernità” di Matteotti a New York

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) NEW(ITALPRESS) – All’Istituto Italiano di Cultura di Newè stata inaugurata la mostra dedicata a Giacomo. All’ inaugurazione, in rappresentanza della Camera dei deputati, è intervenuto il Vicepresidente Giorgio Mulè e in rappresentanza del Senato la vicepresidente Licia. L’esposizione ripercorre la vita e l’impegno politico di, con documenti ripresi anche dall’archivio parlamentare. E’ intervenuto anche il Console Generale Fabrizio Di Michele. Mulè ha ringraziato il Direttore dell’Istituto, Fabio Finotti e Maurizio Degl’Innocenti, Presidente della Fondazione di studi storici “Filippo Turati” e del Comitato per le celebrazioni del centenarioano, “per il contributo nella realizzazione dell’esposizione”.