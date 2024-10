Lapresse.it - Misurare la sostenibilità, Giflex lancia le Linee guida per gli imballaggi flessibili

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)laper le aziende della filiera degliin un’ottica di economia circolare e competitività. Questo lo spirito della conferenza ‘la, Lca come strumento per la definizione di policy’, organizzata su iniziativa della vicepresidente della commissione Agricoltura alla Camera dei deputati Maria Chiara Gadda, in collaborazione con(Gruppoo flessibile) a Montecitorio. All’incontro sono state presentate le prime e unicheLca (Life cycle assessment) in Italia per la valutazione su base scientifica dell’impatto ambientale deglidiche hanno altresì anche “lo scopo di fornire un documento di posizionamento strategico verso un modello di economia circolare coerente con i principi diinternazionali”.