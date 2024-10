Meteo: fine dell'ottobrata, ciclone in arrivo con nubifragi e alluvioni. Medicane atteso in Sicilia (Di mercoledì 16 ottobre 2024) alluvioni nel deserto del Sahara, tra Marocco ed Algeria: da questo anomalo maltempo nordafricano dipenderà il Meteo sull'Italia dei prossimi giorni. Secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, Meteorologo del sito www.iLMeteo.it, il vortice nordafricano in una prima fase spingerà, sul proprio fianco orientale, aria molto calda ed umida capace di far salire il termometro fino a 35°C in Sardegna, 33°C Feedpress.me - Meteo: fine dell'ottobrata, ciclone in arrivo con nubifragi e alluvioni. Medicane atteso in Sicilia Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di mercoledì 16 ottobre 2024)nel deserto del Sahara, tra Marocco ed Algeria: da questo anomalo maltempo nordafricano dipenderà ilsull'Italia dei prossimi giorni. Secondo le previsioni di Lorenzo Tedici,rologo del sito www.iL.it, il vortice nordafricano in una prima fase spingerà, sul proprio fianco orientale, aria molto calda ed umida capace di far salire il termometro fino a 35°C in Sardegna, 33°C

Meteo : fine dell'ottobrata - ciclone in arrivo con nubifragi e alluvioni. Medicane atteso in Sicilia - iLMeteo. . Alluvioni nel deserto del Sahara, tra Marocco ed Algeria: da questo anomalo maltempo nordafricano dipenderà il meteo sull'Italia dei prossimi giorni. . it, il vortice nordafricano in una prima fase spingerà, sul proprio fianco orientale, aria molto calda ed umida capace di far salire il termometro fino a 35°C in Sardegna, 33°C. (Gazzettadelsud.it)

