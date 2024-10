Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Che tempo farà. Ecco le previsioni Meteo per giovedì 17 e venerdì 18 ottobre, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 16 ottobre. Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un impulso perturbato atlantico sta erodendo Perugiatoday.it - Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Che. Ecco leper giovedì 17 e venerdì 18 ottobre, pubblicate sul sitoRegione Umbria e aggiornate al 16 ottobre. Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un impulso perturbato atlantico sta erodendo

Italia in balia del maltempo per diversi giorni - le previsioni meteo - Altrove il cielo sarà sereno o velato con […]. Un primo peggioramento è previsto per oggi in Liguria e poi sul resto del Nord-ovest e sulle coste toscane Un intenso ciclone punta l’Italia. Un primo peggioramento meteo è previsto per oggi, mercoledì 16 ottobre, in Liguria e poi sul resto del Nord-ovest e sulle coste toscane. (Sbircialanotizia.it)

Scatta allerta meteo Toscana : temporali forti e rischio idrogeologico - Possibili colpi di vento e grandinate. Scatta allerta meteo Toscana: temporali forti e rischio idrogeologico Scatta allerta meteo Toscana, una perturbazione in arrivo determinerà la possibilità di temporali dal pomeriggio di mercoledì 16 ottobre, nelle zone nord occidentali. Dal pomeriggio di mercoledì 16 ottobre possibilità di temporali anche forti che interesseranno in un primo momento ... (Corrieretoscano.it)

Meteo Campania : ottobrata ai titoli di coda - nel weekend piogge - temporali e calo delle temperature - Ultimi scampoli d’estate ottobrina in Campania, da venerdì arriva una perturbazione atlantica foriera di piogge e temporali anche localmente intensi. Il guasto del tempo si concretizzerà già a partire dal pomeriggio/sera di giovedì 17 ottobre, quando si assisterà ad un graduale aumento della... (Avellinotoday.it)