Mascherine obbligatorie negli ospedali, Bassetti in esclusiva: "Scelta stupida e senza senso"

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) “Tornare alle regole del 2020 è stupido e. Chiedere il tampone è solo a tutela del deretano di qualche direttore sanitario”. L’imminente arrivo dell’inverno e l’aumento della circolazione dell’influenza e del Covid hanno allertano i sanitari. L’ultima circolare Covid prevede la possibilità di scegliere se reintrodurre l’obbligo delleall’ingresso o in determinati reparti. Matteosulle(ANSA) Notizie.comAlcunisi stanno già muovendo in tal, ad esempio a Brescia e in Campania. A luglio è decaduto l’ultima prescrizione che riguardava l’uso dellenei reparti con pazienti fragili. Ma la circolare del Ministero della Salute dava la possibilità ai direttori sanitari di valutare l’opportunità di reintrodurlo. “Una battaglia anacronistica e fuori tempo”.