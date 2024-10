Manovra, Schlein: dal governo il solito gioco delle tre carte (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (askanews) – Sulla Manovra il governo fa “il solito gioco delle tre carte”. Lo afferma la segretaria del pPartito democratico Elly Schlein in un video sui social. Parlando della tassa sui cosiddetti extra-profitti delle banche e delle assicurazioni la leader democratica spiega: “Hanno annunciato di aver chiesto un grande sacrificio a banche e assicurazioni, ma a quanto pare si tratta solo della sospensione di detrazioni”. Continua Schlein: “Traduco: si tratta di anticipo di tasse che sono già dovuto dalle banche dalle assicurazioni e che saranno loro puntualmente restituite tra il 2027 e 2029”. “Quindi – aggiunge – siamo al solito gioco delle tre carte come se gli italiani fossero stupidi. Ma non ci faremo prendere in giro”. L'articolo Manovra, Schlein: dal governo il solito gioco delle tre carte proviene da Ildenaro.it. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (askanews) – Sullailfa “iltre”. Lo afferma la segretaria del pPartito democratico Ellyin un video sui social. Parlando della tassa sui cosiddetti extra-profittibanche eassicurazioni la leader democratica spiega: “Hanno annunciato di aver chiesto un grande sacrificio a banche e assicurazioni, ma a quanto pare si tratta solo della sospensione di detrazioni”. Continua: “Traduco: si tratta di anticipo di tasse che sono già dovuto dalle banche dalle assicurazioni e che saranno loro puntualmente restituite tra il 2027 e 2029”. “Quindi – aggiunge – siamo altrecome se gli italiani fossero stupidi. Ma non ci faremo prendere in giro”. L'articolo: daliltreproviene da Ildenaro.it.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra - Schlein : solo 900 mln su sanità - da governo propaganda - Soldi, precisa, “che si aggiungono al miliardo già stanziato. it. Roma, 16 ott. Quindi meno della metà di quello che hanno annunciato. . (askanews) – “Anche oggi il governo ci dà una buona dose di propaganda quotidiana: annuncia 3,7 miliardi in più sulla sanità pubblica, ma la verità è che per il 2025 mettono soltanto 900 milioni”. (Ildenaro.it)

Manovra - Schlein : “Meloni mente - ha scritto lei l’aumento delle accise” - E smetta di dire che hanno investito più di chiunque in sanità, quando l’indicatore usato in tutto il mondo dà la spesa sanitaria sul Pil in discesa da quando lei sta a Palazzo Chigi”, conclude Schlein. Lo afferma in una nota la segretaria del Pd, Elly Schlein. . ROMA – “Giorgia Meloni continua a mentire al Paese. (Lopinionista.it)

Manovra - Schlein : Meloni mente - ha scritto lei aumento accise - . E smetta di dire che hanno investito più di chiunque in sanità, quando l’indicatore usato in tutto il mondo dà la spesa sanitaria sul Pil in discesa da quando lei sta a Palazzo Chigi”, conclude Schlein. Lo afferma in una nota la segretaria del Pd, Elly Schlein. (askanews) – “Giorgia Meloni continua a mentire al Paese. (Ildenaro.it)