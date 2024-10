Maltempo in Piemonte, scuole chiuse nell’alessandrino: a Torino il Po fa paura (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Maltempo sta causando numerosi disagi alla circolazione e ha portato alla chiusura delle scuole in diverse località della provincia di Alessandria. Secondo l’Arpa Piemonte, l’allerta rimane di livello giallo, ma le conseguenze delle piogge sono già visibili con strade allagate e difficoltà nei trasporti. In particolare, la Strada Provinciale 150 è stata chiusa a causa di un sottopasso allagato tra Bosco Marengo e l’intersezione con la 35 Bis. Anche altre vie di comunicazione risultano interrotte: ad Alessandria non sono percorribili via Guazzone tra Lobbi e via San Giuliano Nuovo a Castelceriolo, mentre il sottopasso Molinetto, che collega Strada Bolla a Frugarolo, è stato interdetto. Sotto costante monitoraggio è il livello del fiume Bormida. Thesocialpost.it - Maltempo in Piemonte, scuole chiuse nell’alessandrino: a Torino il Po fa paura Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ilsta causando numerosi disagi alla circolazione e ha portato alla chiusura dellein diverse località della provincia di Alessandria. Secondo l’Arpa, l’allerta rimane di livello giallo, ma le conseguenze delle piogge sono già visibili con strade allagate e difficoltà nei trasporti. In particolare, la Strada Provinciale 150 è stata chiusa a causa di un sottopasso allagato tra Bosco Marengo e l’intersezione con la 35 Bis. Anche altre vie di comunicazione risultano interrotte: ad Alessandria non sono percorribili via Guazzone tra Lobbi e via San Giuliano Nuovo a Castelceriolo, mentre il sottopasso Molinetto, che collega Strada Bolla a Frugarolo, è stato interdetto. Sotto costante monitoraggio è il livello del fiume Bormida.

Meteo Piemonte - avviso di forte maltempo con 5 giorni di pioggia : è allerta gialla - Una intensa perturbazione atlantica approderà sull'Europa occidentale interessando anche il Piemonte dove sono attesi cinque giorni consecutivi di pioggia, a partire da mercoledì 16 ottobre e fino al weekend compreso: "Apice del maltempo in particolare tra giovedì 17 e venerdì 18 ottobre quando... (Torinotoday.it)

Maltempo e alluvioni - in Piemonte oltre 2 milioni per interventi urgenti a seguito di calamità naturali - La Regione Piemonte ha approvato l'impegno di oltre 2,2 milioni di euro per finanziare interventi di pronto soccorso e ripristino necessari a seguito di calamità naturali, come previsto dalla legge regionale 38/78. . Questi fondi, destinati al bilancio pluriennale 2024-2026, saranno utilizzati per. (Novaratoday.it)

Maltempo in Piemonte : le immagini del fiume Stura che esonda - un disperso nella regione – Il video - Nella zona più vicina al confine francese il Soccorso Alpino sta traendo in salvo gli ospiti del rifugio Scarfiotti, a cui una frana aveva chiuso ogni via di fuga. I soccorsi dei vigili del fuoco L’allerta arancione che Arpa aveva diramato su tutta la zona è stata confermata nei fatti. A far paura è anche il fiume Stura di Lanzo. (Open.online)