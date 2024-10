Ilgiorno.it - Lo scandalo delle consulenze arriva in Regione: bufera sul colosso Ernst&Young. Cosa sappiamo

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Milano – Le presunte irregolarità riguardano appalti, per un valore totale di oltre 10 milioni di euro, che tra il 2019 e il 2023 sono stati assegnati albritannico Ernst&Young. Un faro della Guardia di finanza, coordinata dalla Procura europea (Eppo), su 1218 gare per progetti finanziati dal Fondo sociale europeo (Fse) e dal Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr), con al centro la fornitura allaLombardia di “servizi di consulenza sull’uso efficace dei fondi dell’Ue, comprendendo assistenza tecnica, accesso a strumenti e formazione”. Per questo ieri le Fiamme gialle di Milano hanno perquisito le sedi milanesi di Ernest&Young e un ufficio a Palazzo Lombardia acquisendo documenti, in particolare, negli uffici della Direzione centrale Bilancio e Finanza, nell’ambito di un’inchiesta con al centro l’ipotesi di reato di turbativa d’asta.