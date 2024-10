L'Istituto "G. De Gruttola" di Ariano Irpino premiato al concorso "Campania Civica" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La Regione Campania ha promosso con entusiasmo la partecipazione dei giovani alla vita pubblica, sociale e politica attraverso il concorso "Campania Civica – L'impegno civico dei giovani per la Campania" . Questa iniziativa nasce con l'obiettivo di ridurre il distacco tra i giovani e le Avellinotoday.it - L'Istituto "G. De Gruttola" di Ariano Irpino premiato al concorso "Campania Civica" Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La Regioneha promosso con entusiasmo la partecipazione dei giovani alla vita pubblica, sociale e politica attraverso il– L'impegno civico dei giovani per la" . Questa iniziativa nasce con l'obiettivo di ridurre il distacco tra i giovani e le

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Concorso Regione Campania per 146 esperti PNRR - bando online : requisiti e come inviare la domanda - È possibile inoltrare la domanda entro il 21 ottobre. Continua a leggere . Sono online gli avvisi pubblici banditi dalla Regione Campania per il conferimento di incarichi di collaborazione a tecnici ed esperti con i fondi PNRR; 146 in tutto i posti a disposizione per vari profili, tra cui architetti, ingegneri e geometri. (Fanpage.it)

Concorso Dirigenti Scolastici 2023 - ELENCHI USR candidati ammessi alla prova scritta [AGGIORNATO con CAMPANIA] - 2788 del 18 dicembre 2023: il 23 maggio, in un unico turno, si è svolta la prova preselettiva per i 24. Concorso Dirigenti Scolastici di cui al DD n. . 944 candidati che hanno presentato domanda di partecipazione per i 587 posti a disposizione, distribuiti tra le varie regioni. Il 30 ottobre è prevista la prova scritta. (Orizzontescuola.it)

Assunzioni docenti da concorso PNRR : in Campania oltre 1000 nomine effettuate - 610 da effettuare. Tutti i dati - Il 3 ottobre si è svolto presso l’USR Campania un incontro informativo tra il Dott. Ettore Acerra e le organizzazioni sindacali in merito all’avvio delle attività di inizio anno scolastico. Tutti i dati sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. . 24/25, i posti in deroga autorizzati dall’ USR Campania sono pari a 2395: tale dato supera di circa 200 unità il numero di posti autorizzati ... (Orizzontescuola.it)