Movieplayer.it - Licorice Pizza, due nuovi progetti per la star del film di Paul Thomas Anderson

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) La cantante Alana Haim reciterà in dueper il cinema, tra cui uncon Zendaya. Ladel gruppo rock Haim, la cantante Alana Haim, prosegue il suo percorso nel mondo della recitazione dopo il suo debutto da protagonista indi. Di recente, Haim ha ottenuto due ruoli consecutivi incon diversi nomi di rilievo nel cast. Alana Haim è conosciuta sul grande schermo in particolare per aver recitato al fianco di Cooper Hoffman nell'ultimouscito al cinema del regista di Magnolia e The Master, grazie al quale è stata candidata a diversi prestigiosi premi. Nuove avventure Dopo l'ottimo riscontro di, Alana Haim ha iniziato le