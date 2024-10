Lazio: Baroni attende i Nazionali e teme per Guendouzi. Leiva racconta il suo arrivo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma 16 ottobre 2024 - Gli impegni con le varie Nazionali vanno poco a poco scemando, mentre tornano a rinfoltirsi gli spogliatoi e i campi di Formello. La Lazio intanto lavora in campo e prepara una delle partite di campionato più complicate di questo avvio di stagione. Nella giornata di sabato infatti i capitolini voleranno a Torino per affrontare di fronte a un Allianz Stadium tutto esaurito la Juventus di Thiago Motta, formazione imbattuta tra tutte le competizioni e capace di subire appena un singolo in gol in questa Serie A. Nonostante la montagna che sembra trovarsi di fronte, Marco Baroni ha di che essere felice in queste ore. Nella giornata di ieri infatti è stato ufficialmente recuperato Matias Vecino. Nell'allenamento svoltosi ieri infatti il sudamericano era insieme ai compagno, fermandosi per altro per del lavoro extra al termine della seduta regolamentare. Sport.quotidiano.net - Lazio: Baroni attende i Nazionali e teme per Guendouzi. Leiva racconta il suo arrivo Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma 16 ottobre 2024 - Gli impegni con le varievanno poco a poco scemando, mentre tornano a rinfoltirsi gli spogliatoi e i campi di Formello. Laintanto lavora in campo e prepara una delle partite di campionato più complicate di questo avvio di stagione. Nella giornata di sabato infatti i capitolini voleranno a Torino per affrontare di fronte a un Allianz Stadium tutto esaurito la Juventus di Thiago Motta, formazione imbattuta tra tutte le competizioni e capace di subire appena un singolo in gol in questa Serie A. Nonostante la montagna che sembra trovarsi di fronte, Marcoha di che essere felice in queste ore. Nella giornata di ieri infatti è stato ufficialmente recuperato Matias Vecino. Nell'allenamento svoltosi ieri infatti il sudamericano era insieme ai compagno, fermandosi per altro per del lavoro extra al termine della seduta regolamentare.

