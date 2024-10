Lautaro Martinez: «Pallone d’Oro? Sarò presente! Anno spettacolare con l’Inter» (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lautaro Martinez dopo la straordinaria vittoria dell’Argentina 6-0 contro la Bolivia, in un’intervista rilasciata a TyC Sports ha parlato anche del Pallone d’Oro. L’attaccante argentino poi ha fatto riferimento anche alla stagione disputata con l’Inter. TRA I CANDIDATI – Lautaro Martinez esprime così tutta la sua gioia in vista della premiazione per il Pallone d’Oro, e alla domanda se merita questo premio lui ha risponde: «Sarò presente alla premiazione insieme a mia moglie, con lo stesso entusiasmo di sempre. Io dico sempre che il collettivo è al di sopra del singolo, penso che l’Anno scorso è stato spettacolare con l’Inter. Terminato poi con il titolo Nazionale e i cinque gol realizzati in Copa América. Merito quel titolo? Sì, ma non voglio dirlo (ride, ndr). Sono felice ed emozionato, vedremo cosa succederà quella notte». Inter-news.it - Lautaro Martinez: «Pallone d’Oro? Sarò presente! Anno spettacolare con l’Inter» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)dopo la straordinaria vittoria dell’Argentina 6-0 contro la Bolivia, in un’intervista rilasciata a TyC Sports ha parlato anche del. L’attaccante argentino poi ha fatto riferimento anche alla stagione disputata con. TRA I CANDIDATI –esprime così tutta la sua gioia in vista della premiazione per il, e alla domanda se merita questo premio lui ha risponde: «alla premiazione insieme a mia moglie, con lo stesso entusiasmo di sempre. Io dico sempre che il collettivo è al di sopra del singolo, penso che l’scorso è statocon. Terminato poi con il titolo Nazionale e i cinque gol realizzati in Copa América. Merito quel titolo? Sì, ma non voglio dirlo (ride, ndr). Sono felice ed emozionato, vedremo cosa succederà quella notte».

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Argentina - Scaloni : “Lautaro Martinez merita il Pallone d’Oro” - The post Argentina, Scaloni: “Lautaro Martinez merita il Pallone d’Oro” appeared first on SportFace. . “Ha avuto un anno spettacolare, è stato il capocannoniere della Copa America e ha deciso la finale con un suo gol, se lo merita più di chiunque altro“. Lionel Scaloni parla così di Lautaro Martinez e non ha dubbi: si meriterebbe il Pallone d’oro 2024. (Sportface.it)

Calcio : Argentina. Scaloni "Lautaro Martinez merita il Pallone d'Oro" - Lionel Scaloni parla di Lautaro Martinez e non ha d . BUENOS AIRES (ARGENTINA) - "Ha avuto un anno spettacolare, è stato il capocannoniere della Copa America e ha deciso la finale con un suo gol, se lo merita più di chiunque altro". "Se non sarà adesso lo vincerà in futuro", dice il ct dell'Argentina. (Ilgiornaleditalia.it)

“Lautaro Martinez merita il Pallone d’Oro più di tutti” : il CT dell’Argentina non ha dubbi - Per il CT dell'Argentina, Lionel Scaloni, il giocatore che merita più di tutti di vincere il Pallone d'Oro è Lautaro Martinez.Continua a leggere . (Fanpage.it)