La rabdomiolisi può essere un problema durante l' allenamento

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Cos'è lae come si riconosce? Partiamo da una caso pratico. Sembrava proprio che Chris Thornham avesse raggiunto il regime diperfetto per le sue esigenze. All'epoca stava lavorando con un preparatore atletico che di solito allena i ciclisti e 15 ore della sua settimana erano consacrati all'in vista di una gara di mountain bike sui 200 chilometri, ordinaria amministrazione per un tipo eccezionale come lui. Eppure, a metà percorso, ha avuto dei problemi inaspettati, come ha raccontato lui stesso: «Cercavo di mangiare qualcosa in sella e avvertivo dei crampi al bicipite. Non solo lì: anche alle mani, fino ai quadricipiti, li avevo praticamente ovunque». In qualità di atleta di resistenza, non era nuovo al dolore, così ha continuato a pedalare. Ma dopo aver tagliato il traguardo, scosso da tremori incontrollabili, si è dovuto affidare ai medici.