La Lodi del futuro Rigenerazione dell’ex Linificio | Ecco le nostre scelte

L'ex Linificio di Lodi di piazzale Forni si appresta a diventare un "Opificio della Cultura". L'investimento è finanziato con 18,5 milioni di euro messi a disposizione dai fondi Pnrr (Piano nazionale ripresa e resilienza) e con 2,5 milioni messi a disposizione dal Comune. Per riuscire a completare tutti gli interventi previsti mancano all'appello 5 milioni di euro. In quello che una volta era il canapificio nazionale troveranno spazio un polo museale e polifunzionale aperto al pubblico e una zona designata ad ospitare il nuovo Archivio Storico del Comune di Lodi. Ma anche un auditorium, spazi di coworking, caffetteria e aree da adibire a mostre temporanee, laboratori creativi e artistici.

