La Cina accerchia e spaventa Taiwan: “Disponibili a una riunificazione pacifica, ma in caso contrario siamo pronti a usare la forza” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo le esercitazioni militari di 24 ore fa, la Cina torna a spaventare Taiwan. Come riferito dal ministero della Difesa di Taipei, attorno all’isola sono stati rilevati 22 aerei, tredici dei quali hanno attraversato la linea mediana e sono entrati nella zona di identificazione di difesa aerea (Adiz) settentrionale e sudoccidentale di Taiwan, e 5 navi da guerra. Movimenti che sono stati “attentamente sorvegliati” dalle forze di Taipei. Insomma il presidente cinese, Xi Jinping, intende mantenere alta la pressione sull’isola ribelle, lanciando un nuovo “severo avvertimento” alla leadership di Taipei per gli “atti separatisti delle forze indipendentiste”. Lanotiziagiornale.it - La Cina accerchia e spaventa Taiwan: “Disponibili a una riunificazione pacifica, ma in caso contrario siamo pronti a usare la forza” Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo le esercitazioni militari di 24 ore fa, latorna are. Come riferito dal ministero della Difesa di Taipei, attorno all’isola sono stati rilevati 22 aerei, tredici dei quali hanno attraversato la linea mediana e sono entrati nella zona di identificazione di difesa aerea (Adiz) settentrionale e sudoccidentale di, e 5 navi da guerra. Movimenti che sono stati “attentamente sorvegliati” dalle forze di Taipei. Insomma il presidente cinese, Xi Jinping, intende mantenere alta la pressione sull’isola ribelle, lanciando un nuovo “severo avvertimento” alla leadership di Taipei per gli “atti separatisti delle forze indipendentiste”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cina-Taiwan - la minaccia di Pechino : «Non rinunceremo mai alla forza contro i separatisti» - Non si placano le tensioni tra Cina e Taiwan, con Pechino che ha disposto 22 aerei e cinque navi da guerra intorno all’isola nell’arco delle 24 ore alle 6 locali (mezzanotte in Italia). In base a quanto riportato in una nota, 13 jet hanno attraversato la linea mediana e sono entrati nella zona di identificazione di difesa aerea (Adiz) settentrionale e sudoccidentale di Taipei. (Lettera43.it)

Cina : “Non rinunceremo mai all’uso della forza su Taiwan”. Ma l’isola rilancia : “Il mondo è con noi” - “La nostra postura è rivolta principalmente contro l’ingerenza straniera e un numero esiguo di separatisti”, ha detto Chen durante un briefing nella capitale cinese, aggiungendo che la maggior parte dei taiwanesi non sostiene l’indipendenza. “Ma non ci impegneremo mai a rinunciare all’uso della forza”. (Ilfattoquotidiano.it)

Taiwan e le due Coree : "L’Indo-Pacifico ribolle. La Cina ’urla’ ma è debole" - La situazione appare molto nervosa anche fra le due Coree, dove Kim fa esplodere le strade al confine, e i volantini sulla sua presunta ricchezza arrivati dal Sud creano imbarazzo. Le stanno mettendo i dazi tutti, in primis l’India, ma anche Paesi che vorrebbero entrare a fare parte dei Brics come la Turchia. (Quotidiano.net)