La cantante pugliese ha portato la sua energia in uno dei club leggendari della città degli angeli (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Milano, 15 ott. (askanews) – Emma si è esibita sul palco del leggendario club di Los Angeles, Whisky a Go Go, in occasione di Hit Week, il festival della musica italiana nel mondo. Emma Marrone, la carriera da “Amici” a Sanremo e la vita privata guarda le foto Un live tutto esaurito quello di Emma lunedì sera che con la sua voce e la sua travolgente energia ha conquistato il pubblico presente. Iodonna.it - La cantante pugliese ha portato la sua energia in uno dei club leggendari della città degli angeli Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Milano, 15 ott. (askanews) – Emma si è esibita sul palco deldi Los Angeles, Whisky a Go Go, in occasione di Hit Week, il festivalmusica italiana nel mondo. Emma Marrone, la carriera da “Amici” a Sanremo e la vita privata guarda le foto Un live tutto esaurito quello di Emma lunedì sera che con la sua voce e la sua travolgenteha conquistato il pubblico presente.

