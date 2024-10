Juventus-Lazio, la “rivoluzione forzata” di Thiago Motta (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Thiago Motta si prepara a una sfida molto importante contro la Lazio, ma non con la formazione che avrebbe sperato. A causa dell’emergenza causata da infortuni e squalifiche, l’allenatore della Juventus dovrà fare i conti con una serie di assenze importanti. Una situazione che richiederà soluzioni innovative e qualche sorpresa. Ma alle sorprese il tecnico italo-brasiliano ormai ci ha abituati. Con Conceiçao squalificato e una lista di indisponibili che include Bremer, Milik, McKennie, Koopmeiners e Nico Gonzalez (quest’ultimo in dubbio), la rosa della Juve si trova in condizioni complicate. In queste condizioni, la capacità di Motta di stravolgere le formazioni potrebbe risultare decisiva. La possibile formazione bianconera Nonostante le difficoltà, l’undici titolare non è ancora del tutto definito. Thesocialpost.it - Juventus-Lazio, la “rivoluzione forzata” di Thiago Motta Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)si prepara a una sfida molto importante contro la, ma non con la formazione che avrebbe sperato. A causa dell’emergenza causata da infortuni e squalifiche, l’allenatore delladovrà fare i conti con una serie di assenze importanti. Una situazione che richiederà soluzioni innovative e qualche sorpresa. Ma alle sorprese il tecnico italo-brasiliano ormai ci ha abituati. Con Conceiçao squalificato e una lista di indisponibili che include Bremer, Milik, McKennie, Koopmeiners e Nico Gonzalez (quest’ultimo in dubbio), la rosa della Juve si trova in condizioni complicate. In queste condizioni, la capacità didi stravolgere le formazioni potrebbe risultare decisiva. La possibile formazione bianconera Nonostante le difficoltà, l’undici titolare non è ancora del tutto definito.

