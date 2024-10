Uominiedonnenews.it - Il Paradiso delle Signore, Anticipazioni Puntate dal 21 al 25 Ottobre 2024: Matteo Chiede La Mano Di Maria!

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ildal 21 al 25ladia Ciro, caisando anche in questo modo la riconciliazione con Concetta. Marcello ha i primi dubbi su Portelli! Ilprosegue e, nel corso della settimana dal 21 al 25, al centro dell’attenzione ci saranno. Infatti, dopo tutte le voci su una crisi,deciderà di fare il grande passo e dire alla Puglisi di sposarsi con lui. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Il: dove eravamo rimasti? Ciro fa una rivelazione sconvolgente a Concetta nel tentativo di salvare la situazione in casa, che diventa sempre più tesa. Agata non riesce più a sopportare la situazione in famiglia, mentre Clara fa ritorno a Milano e riprende regolarmente il suo lavoro.