Il Deputato Caramiello: “50 euro per comprare i voti nelle elezioni di Portici” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) “Nel 2022 potrebbe esserci stato un tentativo di compravendita di voti durante le elezioni comunali a Portici e spero che presto si faccia luce su questa vicenda”. A parlare è il Deputato della Repubblica Italiana per il Movimento Cinque Stelle, Alessandro Caramiello che ci racconta di un Napolitoday.it - Il Deputato Caramiello: “50 euro per comprare i voti nelle elezioni di Portici” Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) “Nel 2022 potrebbe esserci stato un tentativo di compravendita didurante lecomunali ae spero che presto si faccia luce su questa vicenda”. A parlare è ildella Repubblica Italiana per il Movimento Cinque Stelle, Alessandroche ci racconta di un

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rogito notarile, le novità del ddl Lavoro sui compensi degli intermediari immobiliari - Il ddl Lavoro, che il 9 ottobre 2024 ha ottenuto il via libera della Camera ed è passato al Senato, contiene una novità importante per quanto riguarda il rogito notarile di compravendita. L’articolo 2 ... (idealista.it)

De Luca e il flop politico tra centrodestra e rimpasto per Basile - Con le sagome dell'ex La Vardera e di Lombardo, ieri la diretta da Palermo per il leader di Sud chiama Nord, chiamato a scelte decisive per il suo futuro ... (tempostretto.it)

Meloni: «Vado in Libano, gli attacchi di Israele all'Unifil sono ingiustificabili. Ue, il Pd voti per Fitto» - Il viaggio in Libano di venerdì, il sostegno a Raffaele Fitto alla Commissione Ue e le schermaglie con Elly Schlein. E quindi: a Beirut «Avanti con Unifil»; a ... (ilmessaggero.it)