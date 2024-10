I media belgi attaccano Wout Faes del Leicester City dopo la sconfitta per 2-1 della Francia (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sito inglese: Wout Faes e Randal Kolo Muani combattono per la palla. (Foto di Carl Recine/Getty Images) Il difensore del Leicester City Wout Faes è stato criticato per la sua prestazione nella sconfitta per 2-1 del belgio contro la Francia nella Uefa Nations League. Come di consueto al giorno d’oggi, Faes ha giocato tutti i 90 minuti della sconfitta dei Red Devils a Bruxelles lunedì. La sconfitta lascia il belgio terzo nel Gruppo A2, cinque punti dietro la Francia e sei sotto la capolista Italia, con le speranze di raggiungere la fase finale ormai estremamente deboli. Invece, è più probabile che il belgio giochi una partita dei playoff retrocessione con una squadra classificata seconda nel Gruppo B. Faes ha completato 37 dei suoi 41 tentativi di passaggio durante la notte, inclusi quattro dei suoi cinque tentativi di lancio lungo. Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sito inglese:e Randal Kolo Muani combattono per la palla. (Foto di Carl Recine/Getty Images) Il difensore delè stato criticato per la sua prestazione nellaper 2-1 delo contro lanella Uefa Nations League. Come di consueto al giorno d’oggi,ha giocato tutti i 90 minutidei Red Devils a Bruxelles lunedì. Lalascia ilo terzo nel Gruppo A2, cinque punti dietro lae sei sotto la capolista Italia, con le speranze di raggiungere la fase finale ormai estremamente deboli. Invece, è più probabile che ilo giochi una partita dei playoff retrocessione con una squadra classificata seconda nel Gruppo B.ha completato 37 dei suoi 41 tentativi di passaggio durante la notte, inclusi quattro dei suoi cinque tentativi di lancio lungo.

