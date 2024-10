Giugliano, rapinato all’esterno dell’ufficio Postale: banditi via con 800 euro (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Aveva appena prelevato l’intero importo del suo stipendio allo sportello Postamat di via Magellano quando due banditi a volto coperto lo hanno immobilizzato portandogli via tutti i contanti e l’orecchino che aveva con lui. È la dinamica dell’ennesima rapina consumata a Giugliano nella serata di ieri, 15 ottobre. Giugliano, rapinato all’esterno dell’ufficio Postale: banditi via L'articolo Giugliano, rapinato all’esterno dell’ufficio Postale: banditi via con 800 euro Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Giugliano, rapinato all’esterno dell’ufficio Postale: banditi via con 800 euro Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Aveva appena prelevato l’intero importo del suo stipendio allo sportello Postamat di via Magellano quando duea volto coperto lo hanno immobilizzato portandogli via tutti i contanti e l’orecchino che aveva con lui. È la dinamica dell’ennesima rapina consumata anella serata di ieri, 15 ottobre.via L'articolovia con 800Teleclubitalia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Non rispettano l'alt e tentano la fuga, arrestati tre ladri - Inseguiti dai carabinieri sull'asse mediano e, poi, a piedi. In manette tre giovani di etnia rom. Denunciato un 16enne. Avevano arnesi da scasso ... (rainews.it)

Lacrime a Giugliano per Franchina: “Grande lavoratrice, piena di buoni consigli” - Dolore a Giugliano per Francesca Coletta, la donna che lo scorso 29 giugno fu vittima di uno scippo in vico Cacciapuoti. (internapoli.it)

Dramma a Giugliano: è morta Franchina, rimase gravemente ferita dopo uno scippo - Non ce l'ha fatta Francesca Coletta, la donna che lo scorso 29 giugno fu vittima di uno scippo in vico Cacciapuoti a Giugliano. Nel ... (internapoli.it)