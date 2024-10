Giornata dell’Alimentazione, il nutrizionista dei vip: “Una dieta sana può salvare il pianeta. Ma attenti all’ortoressia” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) “La dieta può salvare il pianeta? Sì. Secondo gli scienziati internazionali si può rispettare il pianeta nutrendo la popolazione mondiale”. Nicola Sorrentino, dietologo e nutrizionista, direttore della IULM Food Academy, è convinto che un’alimentazione variegata, basata soprattutto su cibi vegetali, sia in grado di evitare ulteriori complicazioni ambientali. Una dieta che può salvare il pianeta esiste? (Notizie.com)Al suo studio sono arrivati clienti vip del calibro di Naomi Campbell, Monica Bellucci, Laura Pausini, Barbara D’Urso, Alba Parietti, Daria Bignardi, Roberto Bolle e Dora Dolce. Notizie.com - Giornata dell’Alimentazione, il nutrizionista dei vip: “Una dieta sana può salvare il pianeta. Ma attenti all’ortoressia” Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) “Lapuòil? Sì. Secondo gli scienziati internazionali si può rispettare ilnutrendo la popolazione mondiale”. Nicola Sorrentino, dietologo e, direttore della IULM Food Academy, è convinto che un’alimentazione variegata, basata soprattutto su cibi vegetali, sia in grado di evitare ulteriori complicazioni ambientali. Unache puòilesiste? (Notizie.com)Al suo studio sono arrivati clienti vip del calibro di Naomi Campbell, Monica Bellucci, Laura Pausini, Barbara D’Urso, Alba Parietti, Daria Bignardi, Roberto Bolle e Dora Dolce.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Wwf: Il 90% della deforestazione è causato dall'alimentazione dell'uomo - In occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione del 16 ottobre, il WWF torna a richiedere alle istituzioni maggior cura del sistema alimentare e con esso delle risorse naturali e degli ecosist ... (rainews.it)

Come mangiare per vivere a lungo? I consigli della nutrizionista - Quello che metti nel piatto può aiutarti a vivere a lungo. Ma l’alimentazione per la longevità non si basa solo su una lista di ingredienti ... (ohga.it)

Giornata Mondiale dell’Alimentazione, il focus a Empoli - Sensibilizzare cittadine e cittadini su quanto le nostre scelte quotidiane in tema di alimentazione possono influenzare non solo la salute ma anche ... (gonews.it)