Fiorentina, Palladino: "Bilancio positivo. Ci godiamo Kean, a Colpani manca solo il gol"

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Firenze, 16 ottobre 2024 - Porte aperte al Viola Park per Sky Sport che ha trascorso la giornata nel centro sportivo dellae ne ha potuto intervistare i protagonisti. Ampio spazio lo ha avuto mister Raffaeleche nell'occasione ha tracciato un primodella sua esperienza da allenatore viola. "Sicuramenteper quanto mi riguarda e per i risultati che sono arrivati. Ci sono aspetti su cui migliorare e stiamo lavorando per questo, all'inizio abbiamo avuto delle difficoltà a trovare l'identità di squadra e ora siamo sulla strada giusta. C'è stata una grande crescita nei ragazzi, abbiamo una sola sconfitta in quella che probabilmente è stata la miglior partita giocata, cioè contro l'Atalanta. Sono contento di ciò che la squadra sta esprimendo adesso".Cosa è cambiato nell'intervallo della partita contro la Lazio? "Nulla di particolare.