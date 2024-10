Festa del Cinema di Roma 2024: il discorso d’apertura di Lino Guanciale (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Prende il via oggi la 19ma edizione della Festa del Cinema di Roma (16-27 ottobre 2024) che vede l’attore Lino Guanciale presenziare la cerimonia d’apertura nelle vesti di padrino di questa edizione. Ad inaugurare la Festa del Cinema di Roma c’è la proiezione del film Berlinguer. La grande ambizione, scritto e diretto da Andrea Segre che ripercorre gli anni di segretaria del PCI di Enrico Berlinguer interpretato da Elio Germano. Quest’anno, la cerimonia di apertura della Festa del Cinema di Roma cade in una giornata molto particolare per la città di Roma che, nel 1943 ha vissuto una delle pagine più nere della storia: il rastrellamento del ghetto ebraico, la razzia delle SS. A ricordare quella infausta data ci pensa Lino Guanciale, padrino di questa edizione che legge un estratto di “16 ottobre 1943” di Giacomo Debenedetti. Universalmovies.it - Festa del Cinema di Roma 2024: il discorso d’apertura di Lino Guanciale Leggi tutta la notizia su Universalmovies.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Prende il via oggi la 19ma edizione delladeldi(16-27 ottobre) che vede l’attorepresenziare la cerimonianelle vesti di padrino di questa edizione. Ad inaugurare ladeldic’è la proiezione del film Berlinguer. La grande ambizione, scritto e diretto da Andrea Segre che ripercorre gli anni di segretaria del PCI di Enrico Berlinguer interpretato da Elio Germano. Quest’anno, la cerimonia di apertura delladeldicade in una giornata molto particolare per la città diche, nel 1943 ha vissuto una delle pagine più nere della storia: il rastrellamento del ghetto ebraico, la razzia delle SS. A ricordare quella infausta data ci pensa, padrino di questa edizione che legge un estratto di “16 ottobre 1943” di Giacomo Debenedetti.

VIDEO | Berlinguer sul red carpet della Festa del cinema di Roma grazie al film di Andrea Segre - “Ho imparato innanzitutto che oltre a Berlinguer c’erano tante persone sedute quei tavoli animate dal grande contributo che volevano portare nella nostra società”. Elio Germano è Enrico Berlinguer nel film di apertura della 19esima edizione della festa del Cinema di Roma. "Berlinguer - La... (Romatoday.it)

Festa Cinema Roma - Elio Germano : “Film racconta politica non votata al carrierismo” - Elio Germano, protagonista dell’ultimo film di Andrea Segre: Berlinguer, la grande ambizione, sul red carpet della Festa del cinema di Roma. “Tante persone in quegli anni dedicavano la propria vita al bene comune, non era inculcato l’idea del carrierismo nella politica. . “È stato un lavoro molto serio di ricerca e restituzione. (Lapresse.it)

Vino e cinema : il Lazio celebra le sue eccellenze alla Festa del Cinema di Roma - Per gli amanti del buon vino e del cinema, questo evento rappresenta un’opportunità imperdibile di praticare la socializzazione attraverso il gusto e la cultura. Facebook WhatsApp Twitter La Festa del Cinema di Roma, che si svolgerà dal 17 al 26 ottobre, rappresenta un’importante vetrina per la cultura italiana, non solo per il cinema ma anche per l’enogastronomia. (Gaeta.it)