F1 Gp Austin 2024, Vasseur: "Ferrari carica, le classifiche sono aperte". Torna la Sprint

Austin, 16 ottobre 2024 – Riparte dagli Usa il Mondiale di Formula 1: tutto è pronto per un finale di stagione che si preannuncia combattuto e avvincente. Dopo la pausa autunnale, il circus attraversa l'Atlantico per la prima tappa della tripletta americana, il Gran premio degli Stati Uniti, che va in scena sull'iconico Circuit of the Americas di Austin, teatro del 19esimo appuntamento stagionale. 

Gp di Austin, Torna la Sprint 

La Ferrari si presenta in Texas con grandi aspettative in un weekend che prevede anche il ritorno della gara Sprint. L'unica sessione di libere è in programma venerdì alle 12.30 locali (19.30 in Italia), seguita dalle qualifiche della gara Sprint alle 16.30 (23.30). Sabato la gara veloce scatterà alle 13 (20), seguita dalle qualifiche del Gran premio alle 17 (mezzanotte). Domenica il via del Gp alle 14 (21).

