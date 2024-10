Lanotiziagiornale.it - Energia, i prezzi sono destinati a scendere nei prossimi anni

Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Idell’scenderanno neie, più nel dettaglio, nella seconda metà degliVenti. Per l’Agenzia internazionale per l’questo scenario è molto probabile: nel rapporto annuale World Energy Outlook si parla infatti di una possibile “pressione al ribasso suidell’” dipendente da una “più ampia disponibilità di petrolio e gas naturale liquefatto” oltre che a un “eccesso di capacità manifatturiera per alcune tecnologie chiave dell’pulita, in particolare i pannelli solari e le batterie”., lo scenario per iUno scenario che dipenderà anche dall’evoluzione delle “tensioni geopolitiche” globali, comunque. Che già oggi stanno mettendo a nudo le fragilità del sistema energetico globale, rafforzando – a giudizio dell’Aie – la necessità di un’accelerazione sul fronte dell’pulita.